Un rendimento sempre costante, per un giovane calciatore voglioso di mettersi in mostra. Michele Mazzone, classe 2005, fra i punti di forza dell’Ardore e della Rappresentativa Under 19 che sarà impegnata al torneo delle Regioni, è il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Nel girone B di Promozione è fra i giovani più interessanti, oltre ad essere uno dei più utilizzati. Il posto da titolare è suo (25 presenze finora) e sulla fascia destra ci mette anima e cuore, presenza, corsa e sostanza. Mister Maviglia ha puntato su di lui e i risultati sono arrivati, sotto forma di prestazioni via via sempre più convincenti. Il primo posto nella top Ten settimanale di Zona D è quanto mai meritato e non è casuale, perché da tempo ormai è un punto fermo della squadra e gioca con la tranquillità di un veterano.

Il podio della giornata numero 26 è completato da Velio Passafaro del Caraffa e da Emanuele Giovinazzo del Melicucco. Il primo è arrivato anche quest’anno a toccare la doppia cifra, in una stagione nella quale ci si aspettava molto di più dalla formazione catanzarese. Tra l’altro per Passafaro, con i due gol siglati domenica scorsa, sono adesso 201 le reti messe a segno in carriera. Da parte di Giovinazzo un gol pesante e al solito il centrocampista reggino offre quantità e qualità nella mediana di un Melicucco adesso più vicino alla salvezza.

Scorrendo la graduatoria dei più bravi di giornata, non poteva mancare Shota Tavdgiridze della Pro Pellaro: freddo dal dischetto in due circostanze, salito a quota nove nella classifica dei marcatori. Buona prova a parte di Steger del Bianco: non è la prima volta che si mette in mostra in questa stagione. Quindi ritroviamo Giglio dello Sporting Catanzaro Lido, alla disperata ricerca di punti per giocarsi la salvezza ai play out. Da parte sua una doppietta contro il Gallico Catona. A seguire troviamo Panuccio della Saint Michel: con le sue parate non riesce a evitare la sconfitta della sua squadra, ma fra i pali rimane sempre una garanzia. Bene infine Conicelli della Virtus Rosarno, Filardo del Capo Vaticano (centrocampista goleador arrivato in doppia cifra) e Huerta dell’Ardore: grande solidità e costanza da parte sua. La graduatoria generale del girone B di Promozione verrà resa nota venerdì sera alle 23.00 in occasione della nuova puntata di Zona D (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky) e in replica sabato alle 12.30.