Pioggia di gol nel decimo turno del campionato di Promozione B dal momento che sono stati 33 quelli segnati in un week end altamente intenso. Come ogni settimana, il turno dilettantistico lascia in dote anche la top 11 stilata dalla redazione sportiva di LaC News24. Sempre il 4-3-3 il modello di base che vede stavolta come allenatore della settimana Gaetano Di Maria. Il tecnico del Val Gallico, infatti, si porta a casa un successo dal rilevante spessore dal momento che l'avversario era il Gioiosa Ionica e lo ha fatto senza diversi infortunati di spessore, senza contare quelli che hanno abdicato durante la gara.

La difesa

I guantoni, stavolta, deve indossarli Pietro Marino che con la sua Pro Pellaro, dopo la vittoria in casa dell'Atletico Maida, si porta a casa il suo quinto clean sheet consecutivo. Difesa a tre che vede un altro protagonista del Val gallico, ovvero Serico che copre benissimo ogni sortita offensiva biancorossa. Ottima prova anche di Banchio dello Sporting Polistena mentre Kebe è ormai una certezza.

Il centrocampo

Nel quartetto di centrocampo spiccano due nomi che con il dilettantismo hanno davvero poco a che vedere: Motta dell'Ardore e Paulino del val Gallico. News entry per Lopez del San Nicola Chiaravalle Soverato che sblocca il punteggio contro il Taurianova, mentre da segnalare anche la prova di Romeo del Melito nella sfida salvezza contro l'Africo.

L’attacco

Nel tridente d'attacco spicca, ancora una volta, l'estro e la classe di un eterno Cariati autore di una straripante tripletta nello scontro contro il Bianco, terminato 4-2. Non segna, ma crea gioco e tempi Lorenzo Infusino dello Sporting Polistena, e sul gol di Baigorri c'è anche il suo zampino. Altra prova di livello, infine, per Vinicius dell'Ardore nella rincorsa ai vertici.