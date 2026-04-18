Ultimi 270 minuti e ultimi nove punti a disposizione. Il campionato di Promozione B si avvia alla conclusione di una stagione davvero entusiasmante ma che deve ancora dare i verdetti più importanti, e qualcuno potrebbe arrivare proprio in questa ventottesima giornata.

Sabato ricco

Questa volta il grosso della giornata si giocherà di sabato, dal momento che sono in programma ben cinque partite su otto. In campo innanzitutto le due capoliste Deliese e Gioiosa Ionica, entrambe in trasferta. La formazione amaranto sarà di scena sul campo dello Sporting Polistena già ampiamente salvo mentre i biancorossi, invece, saranno di scena sul campo di un Taverna ancora in piena lotta salvezza.

Potrebbe invece seriamente ipotecare il quarto posto la Pro Pellaro, impegnata sul campo del fanalino di coda e già retrocesso Bianco, con i bianconeri che non dovrebbero avere problemi. Delicata la sfida tra Val Gallico e Capo Vaticano, soprattutto per i vibonesi che sono in disperata ricerca di punti salvezza per scongiurare lo spettro di un clamoroso playout e di un sorpasso in classifica del Taverna. Un primo verdetto potrebbe arrivare in Taurianova-Pizzo, con i padroni di casa che potrebbero centrare la matematica salvezza mentre i napitini, al contrario, certificherebbero una pronosticata retrocessione.

Tre gare domenica

Solo tre i match in programma domenica pomeriggio e tutti con un'alta posta in palio. Innanzitutto i riflettori saranno puntati su Sc Soverato-Africo e qui in gioco c'è tanto: i padroni di casa per congelare il terzo posto, gli africesi per mettere la pietra (forse decisiva) sulla salvezza. Delicato e potenzialmente decisivo anche il bilancino di Ardore-Melito: le Aquile devono rialzarsi dalla sconfitta contro la Bovalinese, consapevoli che un altro scivolone comprometterebbe definitivamente la corsa playoff. Dall'altro lato, il Melito si gioca le ultime speranze di agguantare quantomeno un playout casalingo che sarebbe fondamentale. Il terzo match di giornata è Atletico Maida-Bovalinese: i reggini adesso hanno in mano il proprio destino per quel che riguarda i playoff e non vorranno di certo gettarlo al vento, giallorossi in cerca degli ultimi punti salvezza.

Le partite

Bianco-Pro Pellaro

Taverna-Gioiosa Ionica

Sp. Polistena-Deliese

Taurianova-Pizzo

Val Gallico-Capo Vaticano

Ardore-Melito

Atl. Maida-Bovalinese

Sc Soverato-Africo