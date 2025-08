Un silenzio solo apparente quello dell'Africo nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Il club africese, militante nel campionato di Promozione B, rispetto alle altre concorrenti sembra bloccato nell'immobilismo, suscitando anche qualche dubbio sul suo futuro sportivo. Ma a spazzare via categoricamente queste voci ci ha pensato il sindaco del paese, Domenico Modaffari, il quale ha ribadito il concetto di continuità sportiva.

Le parole del sindaco Modaffari

Chiare quanto semplici le parole del primo cittadino: «L'Africo non venderà alcun titolo ed è all'opera per la costruzione della rosa per la prossima stagione. la squadra è regolarmente iscritta al prossimo campionato e la dirigenza sta monitorando il mercato, perché gli obiettivi del prossimo anno saranno quelli di mantenere quantomeno la categoria».

Smentita totale dunque da parte di Modaffari, da sempre vicino alla squadra: «Vogliamo continuare il percorso intrapreso qualche anno fa e mantenere lo sport all'interno del territorio. Non c'è alcuna resa da parte dell'Africo e, anzi, non vediamo l'ora di iniziare la prossima stagione dopo il buon andamento di quella passata. La squadra sarà ampiamente rinnovata, così come lo staff tecnico, ma ciò non vuol dire che verranno ridimensionate le ambizioni che, come detto, sono sempre quelle della salvezza come primo step». Come accennato dal primo cittadino, la squadra cambierà molto a partire dal tecnico dopo l'addio di Francesco Criaco. A tal proposito, inizialmente in pole sembrava esserci Natale Iannì ma il mancato accordo ha fatto alzare le quotazioni di Francesco Maviglia. Il club è anche alla ricerca di un nuovo direttore sportivo dopo il mancato accordo di rinnovo con Leo Criaco. Insomma, sono giorni frenetici in casa africese ma con una certezza: la squadra si farà.