Esordio col sorriso per Giuseppe Giovinazzo sulla panchina del Gioiosa Ionica. In occasione della tredicesima giornata del campionato di Promozione B, infatti, i biancorossi tornano alla vittoria dopo tre giornate di astinenza dominando il Taverna per 3-0. Gara sempre in gestione e chiusa già nella prima frazione con le reti di Pavisich e Boccalini mentre nella ripresa cala il tris Tromba. Tre punti che permettono alla squadra gioiosana di accorciare la forbice dalla vetta, ora distante quattro lunghezze.

Parla Giovinazzo

Buona la prima dunque per lo stesso mister Giovinazzo: «Quando un allenatore subentra a campionato in corso non è mai facile poiché deve conoscere il gruppo squadra. Noi abbiamo avuto modo di lavorare negli ultimi tre/quattro giorni per capire le priorità e le peculiarità. Posso comunque dire di aver trovato una squadra in salute e che ha le potenzialità per lottare per qualcosa di importante».

Gioiosa Ionica dunque tra gli organici più importanti del torneo: «Noi sicuramente siamo tra le squadre pretenziose per la vetta - continua Giovinazzo - anche se attualmente siamo un po' spuntati e se vogliamo vincere dobbiamo imparare a sopperire le assenze. Ci sono compagini più attrezzate come Deliese, San NicolaChiaravalle Soverato, Ardore e Val Gallico. Noi dobbiamo cercare di dare continuità e inserirci definitivamente nella lotta al vertice». Per i biancorossi adesso l'impegno esterno in casa del Taurianova.