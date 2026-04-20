Era una partita da prendere con le pinze e sulla carta, anche se la classifica non lo diceva, era un match di alto spessore tra due delle squadre più forti del campionato. Il Sc Soverato mette in cascina il suo terzo risultato utile di fila (una sola sconfitta nelle ultime nove gare) ma con un po' di rammarico dal momento che pareggia in casa contro l'Africo, in occasione del ventottesimo turno di Promozione B. Tre punti che avrebbero potuto ipotecare il terzo posto e pesare in maniera decisiva nell'economia della stagione del club. Intanto le inseguitrici si avvicinano, in quest'ultimo rush finale. Di 1-1 il risultato finale con il gol, a inizio ripresa, del giovane e talentuoso Sanyang per i padroni di casa e poi il pareggio africese grazie al capitano Salvatore Favasuli.

Le parole di Lomonaco

Al termine del match, ai microfoni di LaC News24, si è espresso il tecnico Francesco Lomonaco: «A mio modo di vedere il pareggio è stato immeritato, anche perché la squadra ha disputato una buonissima gara. L'unico neo, se proprio devo trovarne uno, è di non aver raddoppiato dopo aver siglato l'1-0, dal momento che abbiamo avuto almeno altre tre palle gol. Poi, sul loro gol del pareggio, c'era un fallo sul portiere. In ogni caso dobbiamo archiviare subito questa gara e pensare alla prossima, poiché contro la Pro Pellaro sarà uno scontro diretto per il terzo posto».