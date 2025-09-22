Il direttore sportivo del club gallicese dopo il 2-2: «Il rigore che ha sbloccato la partita era inesistente. Ardore? Tra le favorite per la vittoria»
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Secondo pareggio nelle prime due uscite di campionato per il Val Gallico che, dopo il pari inaugurale contro lo Sporting Polistena, impatta anche in casa del San NicolaChiaravalle-Soverato e rimanda ancora la vittoria. Era questo, infatti, il big match della seconda giornata del girone B di Promozione, vista la struttura e soprattutto le ambizioni di entrambe le formazioni, costruite per lottare per i vertici. Alla fine ciò che ne viene fuori è un pimpante 2-2 che sfocia interamente nel secondo tempo: vantaggio locale con Bigongiari dopo dieci minuti e raddoppio, sette minuti più tardi, con Ortiz. Proprio a quel punto esce però fuori la linfa e il Dna vincente del Val Gallico che prima accorcia le distanze con Catalano e poi, a tempo scaduto, trova il pareggio con il subentrato Sapone che ha dato un impatto incredibile all'inerzia della partita.
Parla il ds Serrao
Al termine di una sfida intensa si è espresso, ai microfoni ufficiali di LaC News24, il direttore sportivo gallicese Pino Serrao: «Purtroppo premetto col dire che, nonostante siano gli albori di stagione, siamo in una situazione di emergenza visti i tanti e pesanti infortuni che ci hanno colpito tra la prima uscita e questa. In compenso, però, qualche buona notizia è arrivata come, per esempio, il ritorno di Sapone che mi lascia ben sperare. Primo tempo tutto sommato equilibrato, dal momento che abbiamo iniziato bene e poi abbiamo un po' sofferto nella fase centrale del secondo tempo, merito anche del San NicolaChiaravalle-Soverato che è un'ottima squadra».
Tutto nella ripresa
Dopo la prima frazione a reti inviolate, succede tutto nella ripresa: «Dopo dieci minuti - continua il ds -andiamo sotto a causa di un rigore inesistente che ci ha destabilizzato e poi, su un nostro errore, subiamo anche il raddoppio. Da lì in poi è venuta fuori la reazione della squadra e abbiamo iniziato a macinare gioco. Proprio per questo mi prendo il punto se consideriamo la reazione e la prestazione, entrambe figlie del cuore e della testa».
Per la compagine gallicese, all'orizzonte, un altro big match contro un'altra candidata ai vertici: «L'Ardore è una squadra costruita bene e che ha la forza di ambire alle posizioni di vertice. Sicuramente è tra le candidate e per questo dovremo fare attenzione».