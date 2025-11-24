L'undicesimo turno del campionato di Promozione B era una sorta di crocevia dal momento che si incrociavano le prime quattro della classe. In uno dei due scontri diretti era dunque coinvolto il Gioiosa Ionica che ospitava l'Ardore, in un match di alta classifica e che metteva in palio le primissime posizioni. Alla fine il punteggio finale è di 1-1 ma che mantiene comunque le posizioni di entrambe le squadre, con i biancorossi che rimangono terzi e a meno tre dalla vetta. Succede tutto nella ripresa con il vantaggio locale di Furina e il pareggio ospite di Paparo.

Le parole di Logozzo

Nel post gara ecco le parole di mister Santo Logozzo: «Sinceramente abbiamo sprecato tanto, ma siamo stati bravi e furbi a mantenere il possesso dopo un primo tempo un po' così, ma dove abbiamo avuto noi il pallino del gioco. Nella ripresa abbiamo offerto una grande prestazione e, oltre al gol dell'iniziale vantaggio, abbiamo anche colpito un palo a portiere battuto, senza dimenticare una clamorosa occasione avuta nei piedi di Boccalini. Quanto al pareggio dell'Ardore, la posizione del giocatore era in evidente fuorigioco».

Un rammarico che cresce, soprattutto in relazione al contemporanea pareggio tra le prime due della classe: «Un peccato non aver vinto, soprattutto dopo aver guardato al risultato di Delianuova. Non posiamo vedere il bicchiere mezzo pieno, a maggior ragione se vogliamo vincere il campionato, così come altre tre o quattro squadre. Dovevamo sfruttare il pari tra Deliese e San NicolaChiaravalle Soverato».