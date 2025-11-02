Finisce pari e patta tra Sporting Polistena e Pizzo, anticipo del sabato valevole per l'ottava giornata del campionato di Promozione B. Al termine dei novanta minuti, infatti, è 0-0 tra le due compagini e con quella polistenese che si porta a casa un buon punto, considerando l'inerzia della partita. I ragazzi di mister gambi, infatti, rimangono in dieci uomini per oltre settanta minuti a causa dell'espulsione di Ocampo nel primo tempo ma riescono non solo a impattare l'urto ospite ma andare anche vicini al vantaggio.

Parla Gambi

Nel post gara ecco le parole di mister Nello Gambi, ai microfoni di LaC News24: «una partita equilibrata fino al ventesimo circa dal momento che non c'è stata alcuna occasione da rete. Poi è stato espulso Ocampo per fallo di reazione e da lì è cambiata l'inerzia della partita, ma devo ringraziare i miei ragazzi per l'encomiabile prestazione fornita e senza dimenticare che, a fine primo tempo, abbiamo anche colpito una traversa. Da parte loro nessun sussulto pericolo a parte il tiro da fuori di Filardo. Nel complesso è un punto importante, considerando che per quasi settanta minuti abbiamo giocato in inferiorità numerica. proprio per questo rimango fiducioso».

La squadra polistenese muove dunque la classifica, anche se deve migliorare in zona realizzativa dal momento che nelle ultime quattro giornate ha segnato sì quattro gol, ma tutti in un'unica partita e rimanendo a secco nelle altre tre: «Contro il Pizzo siamo stati anche sfortunati, mentre nella gara precedente contro la Pro Pellaro non siamo stati bravi a concretizzare le azioni create. Il problema si presenta quando non si crea, ma quando lo si fa e non si riesce a concretizzare per qualsiasi motivo allora è risolvibile. L'importante è creare. Ho comunque una squadra giovane che sta facendo bene e che sta dimostrando di essere competitiva, giocandosela con tutti».