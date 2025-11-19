Alla base della decisione ci sarebbe l'incertezza societaria, senza dimenticare le complicanze riguardanti il campo sportivo e la presa di posizione del club

Sono giorni altamente delicati per il Bianco, squadra militante nel campionato di Promozione (girone B) e attualmente in una posizione di classifica deficitaria e in piena zona play out. Il club bianco-blù è in caduta libera con addirittura cinque sconfitte consecutive, l'ultima peraltro in rimonta dopo essere andato sopra di due gol in casa del Taverna.

Le dimissioni

Settimana turbolenta inoltre dal momento che, a pochi giorni dal fondamentale impegno interno contro il Taurianova, per la compagine reggina sembra piovere sul bagnato. Non c'è ancora l'ufficialità da parte della società, ma sembrano ormai inevitabili le dimissioni del tecnico Bruno Trimboli e, insieme a esso, quelle del preparatore atletico Enrico Argirò. Alla base di tale decisione ci sarebbe anche l'incertezza societaria che regna all'interno del club. A ciò si aggiungerebbero anche le complicanze riguardanti il campo sportivo, con il Bianco che qualche giorno fa era uscito con un comunicato ufficiale prendendo una posizione chiara: disinteresse al momento da parte dell'amministrazione e possibile decisione di consegnare il titolo al comune. Insomma, di certo la situazione non è delle migliori, con una squadra che al contempo deve risalire la china per cercare di raggiungere la salvezza.