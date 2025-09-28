Prima e storica vittoria nel campionato di Promozione per il Pino Donato Taverna che, in occasione della terza giornata, schianta per 3-0 l'Africo e muove così la propria classifica dopo le iniziali due sconfitte consecutive. La compagine biancorossa, infatti, non rischia quasi mai nulla e archiviando la pratica già nella prima mezz'ora del primo tempo grazie alle reti di Cariati e Merante. A inizio della ripresa, invece, ecco il definitivo tris a firma di Talarico che regala il successo davanti ai propri tifosi.

Primo successo

Vittoria che infonde morale ed entusiasmo, e lo si intende anche nelle parole del direttore sportivo Nicholas Macario: «Una partita per lunghi tratti a senso unico poiché abbiamo avuto diverse occasioni ma senza sfruttarle dal momento che non siamo abbastanza cinici. Nonostante ciò, però, siamo riusciti a portarci sul 2-0 ma da lì ho visto una squadra molto rilassata e questo non mi ha fatto tanto piacere. Nella ripresa abbiamo fatto un paio di cambi, anche per dare minutaggio agli altri, e abbiamo trovato i tris».

Buon inizio

Insomma, tre punti importanti anche in considerazione di un campionato che è altamente competitivo e dunque anche un solo punto può fare la differenza: «La Promozione - continua il ds - non è la Prima Categoria e dunque dobbiamo imparare a essere più cinici perché ci sono squadre attrezzate. Certo è che noi siamo una squadra molto giovane, basti pensare che giochiamo con tre classe 2006 e anche qualche 2007».

Prosegue: «Sarà un campionato difficile ed equilibrato e dunque non possiamo permetterci passi falsi, soprattutto in casa. Proprio a tal proposito, sono amareggiato per la partita d'esordio e con i tre punti che erano già in cassaforte contro il Capo Vaticano. Oggi avremmo avuto 6 punti in classifica, e per una matricola avrebbero voluto dire tanto dopo tre giornate».

Testa alla prossima: «Affronteremo lo Sporting Polistena, una gara molto difficile contro una squadra che a me piace molto per come è stata costruita. Inoltre lo scorso anno hanno vinto il girone D di Prima Categoria che è molto competitivo. Per noi sarà un bel banco di prova».