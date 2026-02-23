Sembrava un tunnel senza uscita quello in cui si era incanalato il Taverna e che aveva complicato la corsa salvezza. La compagine biancorossa, in occasione della ventiduesima giornata, fa suo il derby tutto catanzarese contro l'Atletico Maida con una vittoria d'autorità e che rilancia le speranze di mantenimento della categoria. I ragazzi di mister Pisano si impongono dunque per 1-4 grazie alla doppietta di Cariati e alle reti di Tozzo e Silvano. Nel finale il gol della bandiera giallorossa a firma di Sirianni. Prima vittoria del 2026 per i biancorossi che venivano da quattro sconfitte di fila.

Parla Macario

Nel post partita, ai microfoni di LaC News24, si è espresso il direttore sportivo Nicholas Macario: «Torniamo alla vittoria e, soprattutto, torniamo a d avere a disposizione giocatori importanti dopo i tanti infortuni che avevano riempito l'infermeria nell'ultimo periodo. In ottica salvezza, inoltre, sono tre punti pesanti anche perché venivamo da un ciclo di partite molto difficili e senza peraltro portare punti a casa».

Un girone di ritorno che sembrava stregato per il Taverna: «Avevamo cominciato l'anno bene - prosegue il ds - con il pareggio contro il Capo Vaticano e soprattutto quello contro la capolista Deliese. In seguito, forse anche a causa degli infortuni, non riconoscevo più la mia squadra anche perché, per far fronte alle assenze, bisognava rimescolare un po' tutto. Un periodo completamente no che a dicembre ci vedeva fuori dalla zona play out. Ora guardiamo al calendario e alle prossime gare, anche perché ci attendono ancora diversi scontri diretti e nulla è già stato scritto».