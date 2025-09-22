Arriva la prima vittoria in campionato per il Gioiosa Ionica che, in occasione della seconda giornata del girone B di Promozione, e che coincideva peraltro con il debutto casalingo per la formazione biancorossa, batte 3-1 il Pizzo mandando un segnale forte e chiaro alle concorrenti. Una vittoria di forza e di sostanza, anche perché il risultato non deve ingannare dal momento che la formazione vibonese non ha assolutamente demeritato e torna a casa forse con un passivo più pesante del previsto.

Nel calcio, però conta il risultato e sotto questo aspetto la squadra di mister Santo Logozzo può esultare: vantaggio di Pavisich a cinque dall'intervallo ma, proprio sul gong, Nievas ristabilisce gli equilibri. Nella ripresa l'uno-due di Pelle (doppietta) regala il successo ai suoi.

L'analisi di Logozzo

Sulla sfida si è espresso, in esclusiva ai microfoni ufficiali di LaC News24, proprio il tecnico biancorosso: «Abbiamo giocato e vinto meritatamente contro una squadra organizzata e che è venuta a fare la sua partita, non disdegnando più di un contropiede. Noi abbiamo creato parecchio e potevamo gestire il vantaggio firmato da Pavisich, con un bel tiro all'angolino, poi abbiamo preso gol su calcio piazzato e su difesa schierata e, a mio avviso, non dovremmo subire questi gol per la nostra statura e infatti mi ha dato un po' di noia la cosa. La squadra poi è uscita nella ripresa, trovando il 2-1 dopo due minuti con Pelle e sfiorando il tris in più occasioni. Il Pizzo, invece, si è reso pericoloso su calcio d'angolo ma poi, all'alba della mezz'ora, abbiamo chiuso la partita con la doppietta di Pelle che sfrutta il suggerimento dell'Under Tirotta e calcia in porta, con la conclusione che viene sporcata da un difensore napitino. Bene così, ma dobbiamo migliorare nelle fasi di lettura della partita».