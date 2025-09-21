Serviva una grande risposta per cancellare il brutto esordio stagionale e così è stato: il Bianco reagisce alla pesante debacle (casalinga) inaugurale contro la Bovalinese per 1-4, strapazzando a domicilio il Melito nella seconda giornata del campionato di Promozione B. Una prestazione maiuscola quella bianco/azzurra, in una sfida chiusa già nei primi quarantacinque minuti visto il parziale di 0-3 grazie alla doppietta di Maestu e alla rete di Nirta. Nella ripresa, inoltre, i locali rimangono in nove uomini facilitando ulteriormente le cose ai ragazzi di mister Trimboli.

Acuto bianco-azzurro

Primi tre punti stagionali dunque e slancio soprattutto emotivo all'interno del gruppo. Ecco le parole del tecnico, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, dopo il primo acuto stagionale: «Innanzitutto un'ottima partita con l'innesto dei nuovi arrivati, dal momento che da giorni aspettavamo il transfer. Serviva certamente una risposta dopo il ko di settimana scorsa, anche se c'è da dire che eravamo rimaneggiati proprio a causa dei ritardi dei transfer. La squadra però ha dato una grande risposta, aggredendo il Melito e pendendolo alto, poi siamo riusciti quasi subito a sbloccare la gara e a chiuderla già nella prima frazione».

E ancora: «Mercato? Certamente dovremo fare ancora qualcosina e la faremo. Quest'anno il campionato è troppo difficile, per questo non abbiamo fatto ancora nulla e questa vittoria ci serve solo per alzare il morale e allenarci durante la settimana. Ci siamo prefissati la salvezza, speriamo di raggiungerla nel più breve tempo possibile».