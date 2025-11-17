Ritorna alla vittoria ma, soprattutto, torna al gol dopo i due 0-0 consecutivi la Pro Pellaro che, in occasione della decima giornata del campionato di Promozione B, batte a domicilio l'Atletico Maida con un secco 0-3 grazie alla doppietta di Mesenguez e alla rete di Pasini. Più di questo, però, i bianconeri registrano il loro quinto clean sheet di fila.

Parla Verduci

Un successo che rilancia la compagine di mister Giuseppe Aquilino in ottica play off. nel post partita, ai microfoni di LaC News24, si è espresso il direttore generale Enzo Verduci: «Credo che sulla partita, una volta sbloccata, non ci sia stata storia e ricevere i complimenti da parte dell'entourage dell'Atletico Maida è per noi una grande soddisfazione. Anche noi teniamo a ringraziare la società giallorossa per la splendida ospitalità, non lasciando nulla al caso, e sicuramente ricambieremo il favore al ritorno».

Sulla partita: «La squadra, nei primi venti minuti, si sono date battaglia ma poi la Pro Pellaro è uscita fuori alla grande. Prestazione superlativa da parte di tutti. Lo ribadisco, siamo una squadra forte e costruita per rimanere ai vertici anche se come noi ci sono altre cinque o sei squadre che stanno dimostrando egual valore. Arrivavamo da due pareggi consecutivi ma contro due compagini costruite per la vittoria finale, dunque per noi questi due 0-0 ci fanno ben sperare. Quello che predico è equilibrio e continuare a disputare il campionato che stiamo facendo».