Continuità, solidità, sesto clean sheets di fila e gol: c'è tutto nella schiacciante vittoria della Pro Pellaro sul Taverna, in occasione dell'undicesima giornata del campionato di Promozione B. Nono risultato utile consecutivo per i bianconeri che entrano nella griglia play off. In forte evidenza il bomber, e capocannoniere del torneo, Mesenguez autore di una tripletta mentre il poker è a firma di Alderete nel finale.

Le parole di Aquilino

Insomma, una Pro Pellaro che piace sempre più, e di certo tra i fautori c'è il tecnico Giuseppe Aquilino che si esprime così, ai nostri microfoni, dopo il match: «I ragazzi sapevano che era una prova di maturità, e alla fine l'abbiamo passata sia per risultato che per prestazione. Quello che mi preoccupava era il calo di concentrazione, ma i ragazzi hanno dimostrato di stare bene sia mentalmente che fisicamente anche grazie al meticoloso lavoro dello staff. Il gruppo sta iniziando a capire che per raggiungere obiettivi importanti c'è bisogno di lavoro e sacrifico».

L'occhio non può che cadere anche sul già menzionato sesto clean sheet di fila: «In porta c'è innanzitutto un signore che si chiama Pietro Marino - continua il tecnico - che infonde sicurezza sia sotto l'aspetto della personalità che del carisma. Inoltre non dimentico tutti i difensori, e citarne solo uno o due non avrebbe senso. Anche oggi la prestazione difensiva è stata positiva, considerando anche la caratura offensiva dell'avversario».