Prime quattro squadre racchiuse in soli quattro punti, senza dimenticare la fila delle pretendenti alla griglia play off che arriva fino a centro classifica. Non si fa mancare nulla il campionato di Promozione B che, in questo week end, vedrà consumarsi la sua undicesima giornata.

Gli anticipi

Come di consueto, si inizia con il sabato che vede in programma ben tre anticipi. Suona innanzitutto come un derby, vista la vicinanza territoriale nonostante le province diverse, la sfida tra Pizzo e Atletico Maida. Due squadre che sicuramente hanno incontrato diverse difficoltà in questa prima parte di stagione e che stanno cercando di colmare. Tre punti che scottano, soprattutto per la compagine napitina che deve assolutamente lasciare la zona rossa. In scaletta anche Melito-Sp. Polistena, con i padroni di casa che si sono finalmente svegliati e reduci da quattro punti in due gare, togliendo lo zero in classifica. Ha qualche punto da recuperare invece lo Sp. Polistena se vuole insidiare la zona alta.

Il terzo e ultimo anticipo è quello tra Bianco e Taurianova, con i padroni di casa già con l'acqua alla gola e dunque tre punti potrebbero risultare davvero vitali. Quanto al Taurianova, vuole riprendere il cammino dopo la sconfitta di domenica scorsa e rientrare così nel salotto d'alta classifica.

Le gare della domenica

Succulento e interessante il pomeriggio domenicale dal momento che i riflettori saranno innanzitutto puntati sull'incrocio tra le prime quattro della classe che potrebbe portare scossoni non indifferenti. Innanzitutto la supersfida tra le prime due della classe, Deliese-San NicolaChiaravalle Soverato, dove in gioco non c'è solo la vetta (due i punti di distanza) ma anche l'imbattibilità stagionale che al momento appartiene a entrambe. E non finisce qui perché, contemporaneamente, si gioca anche Gioiosa Ionica-Ardore che potrà dire molto in ottica vertice, tra due compagini che hanno un organico da Eccellenza.

Appena dietro c'è la Bovalinese, reduce dalla sconfitta di domenica, ma che di fronte si troverà il Val Gallico che vuole continuare a correre e recuperare terreno ai vertici, anche perché il tempo degli errori è finito. Dovrà tenere le antenne dritte la Pro Pellaro, dal momento che ospiterà un Taverna che nonostante la classifica ha dimostrato di poter fare male. Delicato, infine, lo scontro salvezza tra capo Vaticano e Africo, con quest'ultimi ancora inchiodati a zero punti e con una situazione davvero complicata.

Il programma

Bianco-Taurianova

Melito-Sp. Polistena

Pizzo-Atl. Maida

Bovalinese-Val Gallico

Capo Vaticano-Africo

Deliese-San NicolaChiaravalle Soverato

Gioiosa Ionica-Ardore

Pro Pellaro-Taverna