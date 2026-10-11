Continua il momento positivo della Melitese che, nell'anticipo del campionato di Promozione B, conquista un pareggio fondamentale sul campo dello Sporting Cittanova. Con questo risultato i gialloneri infilano il loro quarto utile consecutivo e salgono a quota otto punti in classifica. Una gara vissuta in rimonta: dopo essere andata a riposo in svantaggio di una rete al termine dei primi quarantacinque minuti, la formazione melitese ha saputo riordinare le idee nella ripresa trovando il gol del definitivo pareggio grazie alla firma di Foti.

L'analisi di Marcianò: «Gara dai due volti»

Nel post-partita, mister Gianni Marcianò ha commentato con soddisfazione la prestazione e la tenuta mentale della sua squadra, sottolineando l'importanza di dare continuità alle ultime prestazioni: «Sicuramente abbiamo dato continuità di risultati perché venivamo da tre giornate senza sconfitta, senza dimenticare che abbiamo giocato due partite consecutive in trasferta. Diciamo che è stata una partita dai due volti, con un primo tempo maggiormente di marca cittanovese poiché noi siamo stati frettolosi e rinunciatari, di fatti abbiamo subito gol all'ultimo secondo. Nella ripresa ho sistemato qualcosina e per trentacinque minuti abbiamo avuto la supremazia del campo, pareggiandola, anche se nel finale abbiamo anche rischiato di perderla».

La costruzione della rosa e lo sguardo al futuro

Nonostante le difficoltà iniziali legate ai tempi di programmazione, il tecnico giallonero vede il bicchiere mezzo pieno e rinnova la propria fiducia nel lavoro svolto dalla società e dal gruppo squadra: «Siamo partiti in ritardo rispetto alle altre, ma sono contento di ciò che la società mi ha dato perché non era facile costruire una rosa con la maggior parte dei giocatori già accasati».

Un punto che dà morale e testimonia come la Melitese, lavorando sui propri errori e facendo leva sulla reattività del secondo tempo, stia trovando la quadra per affrontare al meglio il prosieguo del campionato.