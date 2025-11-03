In difesa spicca l'esperienza di Dascoli (Sp. Polistena) e Rosi (Taverna). Buone anche le prestazioni di Berlingeri (Pizzo) e Wojcik (Pro Pellaro). La formazione ideale dell’ottava giornata

In archivio l'ottava giornata del campionato di Promozione B che, più che scossoni, regala certezze soprattutto dalle compagini di vertice. In virtù dei risultati maturati dai campi, ecco stilata la consueta top 11 settimanale da parte della redazione sportiva di LaC News24. Ancora una volta un virtuale 3-4-3 e che vede la riconferma come allenatore della settimana di Andrea Parentela. Ci prende gusto il tecnico amaranto che vince il suo secondo big match consecutivo, stavolta contro la Bovalinese, e vola in campionato.

La difesa

Tra i pali spiccano i guantoni di Surace. Il portiere del Val Gallico è tra i pochi a salvarsi nell'opaco 0-0 contro la Pro Pellaro, ed è protagonista di almeno due interventi provvidenziali che hanno salvato il pareggio. Nella difesa a tre, l'unico a essere andato in gol è Sagna che regala i tre punti al suo Capo Vaticano, vittorioso contro il Melito. in linea con Sagna ecco l'esperienza di Dascoli e Rosi, rispettivamente di Sporting Polistena e Taverna.

Il centrocampo

I due centrali di centrocampo sono Motta dell'Ardore e Legato del Taurianova. Il brasiliano si conferma luce delle Aquile amaranto, mentre il secondo è il man of the match del Taurianova nella vittoria di misura sull'Atletico Maida. Ai lati due che nascono come terzini, ovvero Berlingeri del Pizzo e Wojcik della Pro Pellaro tra i migliori nei rispettivi incontri.

L’attacco

In attacco straripante questa settimana la vena di Pavisich che fa sì doppietta, facendo sorridere il Gioiosa ionica, ma sfodera una prestazione davvero incontenibile. Un posto non poteva che essere di Salomè, autore del gol vittoria che permette alla Deliese di volare sempre più prima. Il tridente si chiude con Ortiz che nasconde la prestazione opaca del San Nicola Chiaravalle Soverato.