Prontamente cancellata la sconfitta di settimana scorsa contro la Pro Pellaro per il San NicolaChiaravalle Soverato che, nell'ultima uscita del 2025 e, in parallelo, l'ultima del girone di andata, piega la resistenza dello Sporting Polistena e mantiene il secondo posto in classifica nel campionato di Promozione B.

Parla Sisi

Un successo ancora più pesante, soprattutto se si pensa che la squadra di mister Domenico Sisi arrivava da una settimana di mercato intensa e caratterizzata dalla perdita di pedine fondamentali come Clemente e Portesi, punti fermi nello scacchiere titolare, e con una panchina prevalentemente formata da Under.

Sul match si è espresso il già menzionato mister Sisi, ai microfoni di LaC News24: «Vittoria molto importante, ma anche figlia del fatto che la società ci sta sempre vicina e sta cercando di trovare le giuste pedine per rinforzare l'organico e misurarci con le altre corazzate del torneo, attualmente stiamo temporeggiando perché non vogliamo sbagliare sui profili da prendere. In ogni caso sono contento perché la squadra lotta e ha vinto su un campo pesante, senza dimenticare che abbiamo giocato in dieci uomini per circa trentacinque minuti. Ringrazio i ragazzi perché ci hanno messo grinta e sacrificio e ho visto belle trame di gioco che ci hanno fatto creare tanto».

E ancora: «Volevamo vincerla, soprattutto per riscattare la sconfitta meritata di Pellaro. Tante squadre ci danno tra le accreditate, ma bisogna valutare tante cose e dall'esterno è sempre più facile».