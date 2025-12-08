Un pomeriggio magico quello che ha visto come protagonista il San NicolaChiaravalle Soverato, in occasione della tredicesima giornata del campionato di Promozione B. La formazione di mister Sisi, infatti, per la prima volta in questa stagione guarderà tutti dall'alto in basso in concomitanza con la Deliese. Decisivo infatti lo 0-3 rifilato in casa dell'Africo e, in virtù del contemporaneo pareggio casalingo della Deliese, i ragazzi dei presidenti Fera-Mancini agganciano la vetta: doppietta di Ebrima e rete del solito Ortiz.

Parla Sisi

Nuova coinquilina in vetta dunque, per quella che è la classica poltrona per due ad arricchire il periodo natalizio. Sul match si è espresso il tecnico Domenico Sisi, ai microfoni di LaC News24: «Una grande soddisfazione per tre punti che creano tanto entusiasmo e ci danno ulteriore slancio nel preparare le prossime partite ma al tempo stesso sapendo che non abbiamo fatto nulla. Ci sono sicuramente squadre più accreditate di noi ma, come abbiamo sempre fatto, non ci nascondiamo e continuiamo a puntare i primissimi posti. A oggi siamo primi e certamente ci piacerebbe finire così, come piacerebbe anche ad altre squadre e inoltre il campionato è ancora lunghissimo».

E ancora: «Sono contento dei ragazzi perché si impegnano e danno tutti il 100%, come per esempio Ebrima che è subentrato a partita in corso e ha siglato una doppietta. Fino al settantesimo devo dire che la partita è stata in equilibrio, e se non le chiudi prima queste partite poi soffri. Speriamo che questi risultati possano continuare».