Solidità è sempre più sinonimo di San NicolaChiaravalle Soverato. La compagine dei presidenti Fera-Mancini, infatti, vince anche nella decima giornata del campionato di Promozione B e innanzitutto mantiene l'imbattibilità stagionale. Oltre a questo, però, grazie al 2-1 rifilato al Taurianova grazie alle reti di Lopez e Ortiz sale al secondo posto in classifica, a meno due dalla vetta.

Parla Gallo

Nel post partita si è espresso il direttore generale Ettore Gallo, ai microfoni di LaC News24: «Fatta la nostra ottima partita, chiudendo il primo tempo sul 2-0 e giocando bene, non concedendo alcuna occasione agli avversari. Nella ripresa abbiamo preso gol su un calcio di punizione concesso dall'arbitro e battuto velocemente dal Taurianova, prendendoci alla sprovvista. A parte questo non abbiamo mai rischia nulla e, anzi, abbiamo anche avuto diverse occasioni per arrotondare».

La vetta è a due punti, ma il dg Gallo è chiaro: «Lo abbiamo detto fin dal momento della fusione che il progetto è quello di portare questa squadra in Eccellenza nel giro di un paio di anni. Non era e non deve essere necessariamente questo l'anno giusto, ma visto che siamo lì e siamo ancora imbattuti è lecito crederci e continuare su questa via. Siamo un gruppo forte e sicuramente a dicembre non toglieremo nessuno, a meno che qualcuno non ci chieda che vuole andare via».