La formazione catanzarese piega a domicilio il Capo Vaticano. Il tecnico: «Nella ripresa siamo partiti forti e alla fine abbiamo meritato»

Il percorso lo si crea domenica dopo domenica, ed è proprio quello che sta facendo il San NicolaChiaravalle Soverato che mantiene la sua imbattibilità stagionale e torna da Capo Vaticano con tre punti preziosissimi. In occasione della nona giornata del campionato di Promozione B, la formazione di mister Domenico Sisi non solo vince ma accorcia anche la forbice dalla vetta, adesso distante solo due lunghezze. Rete decisiva di Ortiz.

Parla Sisi

Nel post partita ecco le parole dello stesso tecnico Sisi: «Volevamo riscattarci dalla partita di domenica scorsa, consapevoli che non si può sempre tenere un ritmo altissimo durante la stagione. Affrontavamo questo Capo Vaticano reduce da una settimana turbolenta e dal cambio di allenatore. Loro sono partiti forti ma ce lo aspettavamo, anche perché sono una squadra attrezzata e non era facile vincere, come non lo sarà per nessuno quando verrà qui, anche per questo tale vittoria vale doppio. Nella ripresa siamo partiti forte e alla fine abbiamo meritato».



San NicolaChiaravalle Soverato con la seconda miglior difesa del campionato: «Sì vero, ma ci sono anche altre squadra come noi e che non hanno subito tante reti, ciò a conferma della difficoltà di questo campionato. In rosa ho giocatori che affrontano questo girone per la prima volta e devono entrare nell'ottica che non esistono partite facili. Adesso testa al Taurianova che sta sotto di noi ma che, al tempo stesso, vanta in rosa ben sei giocatori che la scorsa stagione hanno vinto il campionato con la maglia della Virtus Rosarno».