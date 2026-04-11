Una stagione a tratti turbolenta quella del Val Gallico, iniziata con ben altre aspettative e proseguita tra mille imprevisti e difficoltà che hanno irrimediabilmente compromesso l'ambizione del primo posto, per una squadra costruita nei minimi dettagli proprio per tale obiettivo.

Le dimissioni

A quattro giornate dalla fine del campionato di Promozione B, la compagine gallicese è fuori da tutto, anche dalla lotta playoff. Le ultime quattro uscite serviranno dunque a chiudere la stagione nel miglior modo possibile e guardare poi al prossimo futuro e a una nuova programmazione.

Nel frattempo, però, qualcosa sembra sia già cambiata dal momento che sono arrivati i primi scossoni: ufficiali infatti le dimissioni del direttore sportivo Mimmo Serrao. Una figura che ha dato tanto alla causa, con impegno e dedizione costanti. Di questo ne è consapevole la stessa società: «Il Val Gallico, preso atto delle dimissioni del Direttore sportivo Mimmo Serrao, desidera esprimere allo stesso massima riconoscenza per il prezioso lavoro svolto con dedizione e presenza costante, contribuendo in maniera significativa al percorso del club. Pur dispiaciuti per questa decisione che determina un’inaspettata separazione, resta immutata la stima per le qualità umane e professionali. A Mimmo, amico della società, un sincero in bocca al lupo per il futuro e gratitudine per quanto condiviso insieme».