Piccolo rallentamento per il San NicolaChiaravalle-Soverato. Se può passare il pareggio interno, ciò che è mancata nella formazione di mister Domenico Sisi è stata la prestazione. Prova opaca per i padroni di casa che, nell'ottava giornata del campionato di Promozione B, impatta per 1-1 contro il Taverna. Locali in vantaggio grazie a Ortiz ma gli ospiti trovano il pareggio a fine primo tempo con Merante. Nell'ultima parte della ripresa i biancorossi rimangono anche in dieci ma il San NicolaChiaravalle Soverato non riesce a pungere.

Rammarico nelle parole dello stesso tecnico Sisi, ai microfoni di LaC News24: «Siamo inciampati in una brutta partita, senza tralasciare il fatto che il Taverna è venuto qui molto organizzato. Non è stata la nostra migliore prestazione ma, dopo il vantaggio, abbiamo creato diverse occasioni senza però trovare il raddoppio che avrebbe cambiato l'inerzia. Loro, alla fine, hanno trovato il pari su calcio di rigore e nell'unica azione creata. Nella ripresa, inoltre, abbiamo avuto tutto il tempo per recuperare la partita dal momento che loro sono rimasti in dieci uomini, ma la palla non è entrata e siamo qui a commentare un pareggio».

Sc Soverato che, inoltre, torna a raccogliere la sfera in fondo alla rete dopo cinque clean sheets consecutivi: «Noi non siamo nelle condizioni di sottovalutare nessuna squadra, specialmente in questo campionato che è difficilissimo. C'è poco da dire, se non che abbiamo disputato una brutta prova perché giocavamo in casa e volevamo i tre punti per stare a stretto contatto con i vertici. Dobbiamo concretizzare di più quello che creiamo». nel prossimo turno, la formazione dei presidenti Fera e Mancini sarà di scena sul campo del Capo Vaticano.