La Pro Pellaro, reduce da dodici risultati utili consecutivi, sarà di scena sul campo del Pizzo. Delicato scontro salvezza tra Melito e Taverna. Il programma del quindicesimo turno

Sarà un natale affollatissimo ai vertici della classifica del campionato di Promozione B, con le prime squadre tutte vicine. Nel week end che sta per arrivare si consumerà anche l'ultima giornata del girone di andata, sancendo così esattamente metà della stagione. Ecco il programma dell'ultimo turno dell'anno solare.

Gli anticipi

L'ultimo appuntamento del 2025 si apre sabato con tre anticipi e che vede in campo anche il Gioiosa Ionica. La squadra biancorossa continua la sua rincorsa alla vetta e l'impegno interno contro un Bianco ormai allo sbando sembrerebbe ampiamente alla portata, dal momento che con una vittoria metterebbe pressione alle prime due.

Nel secondo anticipo ecco la sfida tra Pizzo e Pro Pellaro e caratterizzata da due panorami di classifica differenti: momento di grande forma per i bianconeri, reduci da ben dodici risultati utili consecutivi; mentre i napitini, ancora senza allenatore, hanno bisogno di punti salvezza.

Chiude il trittico di anticipi il delicato scontro salvezza Melito-Taverna, e qui davvero la posta in palio è altissima e ne va del prosieguo della stagione.

Le gare della domenica

Domenica si chiude col botto dal momento che, per l'ultima uscita dell'anno, il calendario ha voluto regalare il big match Deliese-Ardore e che potrebbe riscrivere le gerarchie di vertice. Deve scuotersi Sc Soverato, reduce dalla prima sconfitta stagionale, che ospiterà lo Sp. Polistena. Meno scontata di quello che sembra invece la sfida tra Africo e Val Gallico, dal momento che i padroni di casa sono radicalmente cambiati. Da tripla il match tra Bovalinese e Taurianova, separate da solo un punto e appena sotto la griglia play off. Chiude il programma Capo Vaticano-Atletico Maida, con in palio punti preziosi per la salvezza.

Le partite

Gioiosa I.-Bianco

Melito-Taverna

Pizzo-Pro Pellaro

Africo-Val Gallico

Bovalinese-Taurianova

Capo Vaticano-Atl. Maida

Deliese-Ardore

Sc Soverato-Sp. Polistena