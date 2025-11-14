Nell’imminente weekend si giocherà la decima giornata del campionato di Promozione B. Tutto è ancora aperto, con sei squadre racchiuse in soli quattro punti. Ecco allora gli incroci di questo turno.

Gli anticipi

Si inizia sabato con tre anticipi, di cui uno molto interessante. Gli occhi infatti saranno interamente puntati su Val Gallico-Gioiosa Ionica, in un match che potrà lasciare sentenze importanti. Intanto la formazione gallicese non la può sbagliare per non vedersi compromettere, già a novembre, la corsa al primo posto. Di contro il Gioiosa ionica, attuale co-capolista, non vuole perdere la vetta e ha la possibilità di ricacciare una pericolosa contendente. Corre forte anche la Bovalinese che, in casa dello Sporting Polistena, vuole mantenere la sua terza posizione. La squadra di Gambi, di contro, non può più perdere punti per strada per non vedersi immischiata nella zona play out, opzione alquanto lontana alla vigilia del campionato.

L'altro anticipo è quello tra Taverna e Bianco con le due squadre che si giocano punti salvezza importanti nonostante il campionato sia ancora lungo.

Le altre gare

Domenica scenderà in campo l'altra capolista, la Deliese che dovrà ritornare a correre dopo il mezzo passo falso di Melito. La compagine amaranto ospiterà il Capo Vaticano del nuovo tecnico Benedetto Mangiapane.

Ancora imbattuto il San NicolaChiaravalle Soverato che, domenica, ospiterà il Taurianova. Un match da tripla e dal sentore di play off tra due organici senza dubbio di spessore. In mezzo alle due sopra citate, in classifica, si trova l'Ardore che proprio per questo cercherà di approfittarne, anche se le Aquile si troveranno di fronte un Pizzo che sembra aver trovato la giusta quadra. Una sfida trappola quella tra Atletico Maida e Pro Pellaro poiché tre punti potrebbero rilanciare una delle due, ma una sconfitta potrebbe lasciarle nelle zone basse. Sfida da ultima spiaggia quella tra Africo e Melito, rispettivamente ultima e penultima.

Il programma

Taverna-Bianco

Sp. Polistena-Bovalinese

Val Gallico-Gioiosa Ionica

Africo-Melito

Ardore-Pizzo

Atl. Maida-Pro Pellaro

Deliese-capo Vaticano

Sc Soverato-Taurianova