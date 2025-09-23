La squadra amaranto è in cima alla classifica e con zero gol subiti. Parentela dopo la vittoria in campionato contro il Pino Donato Taverna: «Sul 3-0 ci siamo rilassati, ma potevamo fare il quarto»

Piace sempre di più la Deliese in questo inizio di campionato, con la squadra amaranto che fa due vittorie su due, arricchite da sette gol (la più prolifica di questi albori stagionali) e zero gol subiti (immacolata insieme al Taurianova). La compagine amaranto piega anche il Taverna, nella seconda giornata del girone B di Promozione, e vola in cima a questa classifica embrionale. Un tris senza appello e che testimonia la supremazia della formazione di mister Andrea Parentela: ancora in gol il difensore-goleador Kebe dopo l'esultanza del turno inaugurale, ma a prendersi le copertine è stato Salomè con una doppietta.

Le parole di Parentela

Nel post partita, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso proprio il tecnico Parentela: «Sicuramente è stato importante aver dato continuità di risultati, anche se nel secondo tempo si poteva e si doveva gestire meglio. Dovevamo cercare il quarto gol, anche perché dopo il 3-0 e con il risultato ormai in ghiaccio ci siamo un po' rilassati ma non voglio questo».

E ancora: «Una buona prestazione, ma dal punto di vista del palleggio e della velocità nel girare la palla non siamo stati bravissimi. Siamo stati invece bravi a concretizzare le azioni, dal momento che c'è stata la cattiveria giusta. C'è senz'altro ancora da lavorare, ma adesso dobbiamo concentrarci sulla sfida di Coppa Italia Dilettanti contro il Brancaleone dove cercheremo di sfruttare l'intera rosa e il conseguente turnover».