Girone di andata archiviato nel campionato di Promozione B e Val Gallico che chiude l'anno dietro rispetto alle aspettative iniziali. Tanti sono i fattori che hanno inciso come gli infortuni e, nonostante la chiusura del 2025 in crescita, la salita è ancora ripida.

Parla Catalano

Insomma, il Val Gallico era ed è tra le candidate alla vittoria finale o, quantomeno, per le primissime posizioni. Sull'andamento della prima parte di stagione ne ha parlato Giovanni Catalano, ai microfoni di LaC News24: «Purtroppo il calcio è così, soprattutto in queste categorie dove niente è scontato. Non posso dire che qualcosa è andata per il verso sbagliato perché siamo un bel gruppo unito, direi più che altro che tutte le squadre sono ben ben attrezzate e ogni partita ha una storia a sé e ogni domenica è una battaglia in tutti i campi».

Nulla è ancora compromesso e i play off sono ampiamente alla portata. Non solo questo, perché, il Val Gallico crede ancora al primo posto come afferma Catalano: «Ci crediamo fortemente, anche perché il campionato è lungo. Abbiamo davanti tutto il girone di ritorno che sarà sicuramente un altro campionato, e quello che ci siamo sempre detti è che il primo posto è possibile».

Tra numeri e rendimento

Dando un'occhiata ai numeri, il Val Gallico risulta la squadra che ha fatto più rimonte (4). Sicuramente un segno di carattere e grinta, ma anche il segno che questa squadra è costretta a rincorrere spesso: «Le rimonte - continua lo stesso - sono la prova che siamo un gruppo unito e che riusciamo a stare con la testa sul campo, aiutandoci fino al termine della gara e combattendo su ogni palla l’uno per l’altro».

Il focus si sposta infine sul rendimento del giocatore che segna poco, ma fa segnare tanto con assiste e tante giocate decisive: «Per quanto riguarda me, posso dire che sono partito alla grande segnando cinque gol in sei partite tra campionato e coppa, adattandomi anche in un ruolo non mio ma che non mi pesava affatto perché lavoro tutti i giorni per farmi trovare sempre pronto a ogni richiesta del mister. Per quanto riguarda assist o giocate importanti, quando lo faccio diciamo che mi sento più soddisfatto o emozionato di quando faccio gol, la squadra viene prima di qualsiasi altra cosa singola».