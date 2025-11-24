Ancora un rallentamento per il Val Gallico che, in occasione dell'undicesima giornata del campionato di Promozione B, fa 1-1 in casa della Bovalinese. Una sola vittoria nelle ultime quattro uscite per la formazione gallicese che riarda ancora la rincorsa ai vertici, vero obiettivo della società fin dall'inizio della stagione. Succede tutto nel primo tempo con la formazione di Di Maria in vantaggio grazie a un autogol di Chacon. Dieci minuti più tardi, proprio quest'ultimo si fa perdonare siglando il definitivo pareggio.

Le parole di Serrao

Nel post gara ecco le parole del direttore sportivo Mimmo Serrao: «Dopo le prestazioni in Coppa Italia Dilettanti contro la Deliese contro il Gioiosa Ionica in campionato, eravamo venuti qui per prendere i tre punti, ma abbiamo affrontato una squadra organizzata e che merita tutti i punti che ha in classifica. Inoltre molto bravo il loro tecnico Lanzaro che ci ha aggrediti ma senza la presunzione di condurre il match».

Un turno, questo, che ha visto tutte le prime quattro della classe rallentare, e ciò amplifica il rammarico del club gallicese: «Il rammarico sta proprio in questo, perché dovevamo approfittare e rosicchiare due punti alla vetta, senza dimenticare che avremmo avvicinato proprio la Bovalinese. Bicchiere mezzo vuoto soprattutto se consideriamo le occasioni sprecate nel secondo tempo».