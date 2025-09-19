Che quest'anno il girone B di Promozione fosse quasi superiore a quello di Eccellenza lo si era intuito e i segnali erano anche arrivati. Domenica scorsa, inoltre, sono arrivate anche le conferme dell'alta qualità e competitività che quest'anno contraddistingue la categoria. L'esordio stagionale ha infatti portato sorprese, spettacolo e gol, quasi a preparare gli appassionati per un affascinante viaggio che durerà fino al prossimo maggio.

Due anticipi

Questo week end si giocherà dunque la seconda giornata e, come ogni settimana, tanti sono i big match dal momento che molte sono le squadre candidate ai vertici. Si parte sabato con due anticipi: Melito-Bianco e Sp. Polistena-Ardore.

Sa di alta classifica innanzitutto il match tra Sp. Polistena e Ardore, anche in virtù della costruzione delle rispettive rose e delle ambizioni delle due società. l'Ardore, fresca retrocessa dall'Eccellenza, vuole tentare subito l'immediato ritorno nel massimo campionato regionale, e un segnale forte lo ha già mandato domenica nel 3-1 inaugurale all'Africo. Quanto allo Sp. Polistena, la compagine neopromossa ha già fatto capire non solo di essere una mina vagante, ma di avere le carte in regola per battagliare per un posto play off, e il pari in casa del quotato Val Gallico (candidato alla vittoria finale) lo testimonia.

Melito e Bianco si sfidano, scottate entrambe dall'esordio stagionale e proprio per questo non vogliono sbagliare anche stavolta. le api arrivano ferite dal 3-0 subito dal Taurianova, mentre il Bianco dal poker pesante contro la Bovalinese.

Le gare della domenica

Molto ricco il programma della domenica non solo per il numero di partite, ma per la qualità di esse. Due su tutte spiccano: Gioiosa Ionica-Pizzo e Snc Soverato-Val Gallico. Sulla carta quattro squadre da primi cinque posti.

Esordio in casa per il Gioiosa Ionica, anch'esso candidato per la vittoria finale, che cerca la prima vittoria stagionale dopo il pari di Pellaro. Cerca i primi punti invece la compagine napitina dopo la sconfitta casalinga inaugurale contro il già menzionato Snc Soverato. La squadra di Sisi, da parte sua, ospita l'altra candidata la primo posto, ovvero il Val Gallico. Un big match tra due squadre destinate ad animare le zone alte della classifica fino alla fine, sarà per questo un importante antipasto.

In cerca di conferme Bovalinese e Pro Pellaro, una di fronte all'altra: la compagine amaranto, come detto, ha schiantato con un poker il Bianco mentre i bianconeri hanno bloccato sul 2-2 il Gioiosa Ionica. Match speciale inoltre per Mesenguez, ex Bovalinese e adesso con la maglia bianconera.

Prorompente impatto con il campionato quello del Taurianova, con la compagine neopromossa che domenica scorsa si è presentata con tre punti e una grossa prestazione all'esordio. L'esame stavolta si chiama Capo Vaticano, con quest'ultimo che ha anche trovato i suoi primi tre punti: entrambe le squadre però chiedono conferme.

L'esordio più straripante però lo ha fatto la Deliese di mister Andrea Parentela, strapazzando a domicilio l'Atletico Maida per 0-4 e mandando subito un ruggito a tutte le antagoniste. La compagine amaranto però non si vuole fermare e, all'esordio davanti ai propri tifosi, vuole presentarsi con una vittoria ai danni del neopromosso Taverna, fermo a zero dopo la sconfitta inaugurale. Rabbia e voglia di riscatto saranno i sentimenti del già menzionato Atletico Maida, vista la debacle d'esordio. La formazione di mister Giuseppe Saladino farà visita a un Africo altrettanto ferito.

Il programma

Melito-Bianco (sabato)

S.Polistena-Ardore (sabato)

Africo-Atletico Maida

Bovalinese-Pro Pellaro

Capo Vaticano-Taurianova

Deliese-Pino Donato Taverna

Gioiosa Ionica-Pizzo

San Nicola Chiaravalle Soverato-Val Gallico