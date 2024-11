Il neoarrivato nel team della società del presidente Silvio Mannarino lavorerà accanto ai confermati Stanizzi e Voce oltreché al ds Tonino Mirarchi, già attivo sul mercato per allestire la squadra in vista del prossimo campionato dopo qualche partenza di peso

La Polisportiva Caraffa, reduce da un lusinghiero quinto posto nel Girone B di Promozione non valso un piazzamento playoff solo per il divario di punti imposto dalla seconda classificata Gioiese alle altre contendenti che ha di fatto chiuso i giochi per il salto di categoria già al termine della regular season, punta adesso a disputare un nuovo torneo ricco di soddisfazioni anche nella prossima stagione sportiva.

E per farlo il presidente Silvio Mannarino ha deciso di optare per la conferma, quasi in blocco, del vecchio staff tecnico composto dall'allenatore della prima squadra Saverio Stanizzi, che sarà coadiuvato dall'unico neoarrivato Massimo Brasile (a cui è stata affidata la funzione di vice di Stanizzi e la gestione dell'Under 19), nonché dal preparatore dei portieri Carlo Voce, anch'egli rimasto a ricoprire il ruolo di preparatore dei portieri. Accanto a loro pure il ds già in carica Tonino Mirarchi.

Figura di raccordo, quest'ultimo, fra società e spogliatoio da poco tornato attivo sul mercato per allestire la rosa del prossimo campionato, rimpiazzando qualche elemento di spicco accasatosi altrove. Mirarchi, però, è sicuro di poter far bene anche in virtù della fiducia riposta in lui dal patron Mannarino con cui ha iniziato un rapporto di collaborazione nell'ormai lontano '99, trascorrendo in tutto finora ben dieci annate calcistiche alternandosi tra il ruolo di mister e quello di dirigente dello stesso Caraffa con tanto di tornei vinti e altri risultati lusinghieri ottenuti in passato.