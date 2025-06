AEK Crotone, Amantea, Campora, Corigliano, Sersale e non solo: il quadro dei partecipanti comincia a delinearsi. Ma resta l'incognita Malvito, in dubbio sulla prosecuzione dell’attività, con un possibile cambio di sede all’orizzonte

Il panorama del prossimo campionato di Promozione calabrese, Girone A, inizia a prendere forma, promettendo una stagione ricca di spunti e di accesi duelli. Con le conferme e le new entry, il tabellone dei partecipanti si preannuncia affascinante, in attesa che il calciomercato estivo sveli tutte le sue carte e ridefinisca gli equilibri.

Al momento, il gruppo degli aventi diritto a partecipare al torneo vede la presenza di nomi noti e consolidate realtà. Saranno ai nastri di partenza: AEK Crotone, Altomonte RC, Amantea, Campora, Cassano Sybaris, Cotronei, Malvito, Mesoraca, PLM Morrone, Scalea e Sersale. A queste si aggiungono le neopromosse che hanno brillato nella Prima Categoria: la Kratos Bisignano, vincitrice del girone A, e il Bisignano, emerso vittorioso dai playoff dello stesso girone. Direttamente dall'Eccellenza scende il Rende (che potrebbe fondersi con il VE Rende di prima categoria), una retrocessione che promette di aggiungere esperienza e ambizioni al lotto delle contendenti.

Una curiosità e una potenziale forza in più è il Corigliano, frutto della fusione con il Marca, squadra che aveva dominato il girone B di Prima Categoria. La nuova dirigenza, nella presentazione durante l’ultima conferenza stampa, ha puntualizzato che la presenza è motivata a inseguire il successo continuo evitando la mera partecipazione passiva. Capitolo a parte merita, però, il Malvito, in piena crisi di volontà a proseguire l’avventura, radio mercato riporta un interessamento di un’altra storica piazza con il titolo sportivo che prenderebbe così altre destinazioni.

Un ritorno pronosticabile, dopo due anni di militanza nel girone B, è quello dell'Atletico Maida, che dovrebbe tornare a gareggiare nel Girone A, aggiungendo un tassello ulteriore al mosaico delle forze in campo. La sua presenza potrebbe rimescolare ulteriormente le carte, portando nuove dinamiche e rivalità.

Sul fronte delle panchine, i primi annunci ufficiali delineano già le strategie dei club. L'Altomonte RC ha affidato la guida tecnica a Vaccaro, una novità che segna un cambio di rotta. Il Kratos Bisignano ha invece optato per la continuità, confermando Perri dopo la brillante promozione. Anche lo Scalea ha un nuovo volto in panchina, con l'arrivo di De Domenico, mentre il Sersale si affiderà ancora alla guida di Torchia. Per quanto riguarda il Cassano Sybaris, sebbene manchi l'ufficialità, la conferma di mister Burgo è data per imminente, segno di fiducia nel percorso di crescita intrapreso nella scorsa stagione.

Il vero campo di battaglia, però, è quello del mercato. Quest'anno, la novità introdotta dalla Lega che permette il precontratto anche nel mondo dilettantistico ha decisamente accelerato le manovre delle società. Sebbene al momento gli annunci ufficiali siano ancora pochi e le novità non clamorose, è innegabile che la brace covi sotto la cenere. Le squadre stanno lavorando incessantemente dietro le quinte, cercando i profili giusti per rinforzare le proprie rose e prepararsi a un campionato che si preannuncia combattuto e imprevedibile. Le prossime settimane saranno decisive per capire quali saranno le vere ambizioni di ciascun club e quali colpi di scena il mercato ci riserverà, delineando la fisionomia definitiva del prossimo avvincente Girone A di Promozione.