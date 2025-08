La squadra di mister Carmine Perri comincerà ad allenarsi presso il centro sportivo della Soccer Montalto. Prima uscita ufficiale il 31 agosto in Coppa contro il Castrovillari

Il prossimo 8 agosto il Kratos Bisignano darà il via alla preparazione pre-campionato, in vista del debutto nella stagione 2025/2026 di Promozione. La squadra, guidata da mister Carmine Perri, affronterà per la prima volta il secondo livello del calcio regionale calabrese dopo aver dominato il girone A di Prima Categoria e ottenuto la promozione.

La preparazione si svolgerà presso l’impianto sportivo della Soccer Montalto e, come comunicato dal presidente Nicoletti, le sedute di allenamento saranno aperte al pubblico. Il primo appuntamento ufficiale della stagione è fissato per il 31 agosto, con la partita di Coppa contro il Castrovillari.

In vista della nuova stagione, il Kratos ha operato diversi innesti nel proprio organico, con un mercato particolarmente attivo. Tra le conferme più importanti ci sono il capitano Lucantonio Straface e altri veterani come Michael De Rose e Paolo Perri. La squadra potrà inoltre contare su giovani interessanti provenienti dal vivaio, come Francesco Ammirata e Lucantonio Martinez.

Per quanto riguarda i nuovi acquisti, la società ha puntato su rinforzi di esperienza, con l'arrivo del centrocampista Antony Sagula e del portiere Dominique Pucciano. La campagna acquisti include anche giocatori come Jacopo Barbieri, Giuseppe Pignataro e Pierfrancesco Lento, oltre a un'importante componente internazionale con sette calciatori argentini (Luis Leonardo

Gimenez, Nico Gutierrez, Valentino Marchionni, Tomás Heredia, Juan Trento, Joaquin

Boiero, Ignacio Beltritti).

Infine, la società ha programmato la presentazione ufficiale della squadra per il 19 agosto, in occasione del Beer Music Festival, che si terrà presso il Bar Etoile di Bisignano. Un'occasione per i tifosi di incontrare la squadra e conoscere da vicino i protagonisti della nuova stagione.