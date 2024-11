Il fantasista del Comprensorio Archi nuovamente protagonista nella diciannovesima giornata. Nella classifica di rendimento in evidenza Giglio e Iozzi

Ancora lui, ancora Giovanni D’Agostino. Per la quarta volta in questa stagione il fantasista del Comprensorio Archi è il migliore nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Ancora gol, decisivi fra l’altro, per D’Agostino, ma soprattutto una costanza di rendimento puntualmente elevata.

A poco meno di due terzi del campionato è in fuga nella graduatoria generale e sarà veramente difficile scalzarlo dalla prima posizione che occupa attualmente. Intanto Giovanni D’Agostino è il più bravo della 19ª giornata e quindi conquista i dieci punti del migliore, confermando uno stato di grazia elevato che dura dalla prima giornata. E nel momento in cui la Top Ten premia il rendimento, allora è normale ritrovarlo nuovamente in prima posizione.

Un altro calciatore che anche quest’anno è in bella evidenza nella Top Ten di Zona D è senza alcun dubbio Davide Giglio, bomber dello Sporting Catanzaro Lido e secondo di giornata con 9 punti, davanti al portiere Iozzi dell’Atletico Maida che torna così a muovere la classifica. Quindi ecco altri due calciatori puntualmente dal rendimento elevato, vale a dire Sapone della Palmese e Bruzzese della Cinquefrondese.

Nella 19ª giornata vanno quindi a punti Corrao della Deliese, De Fazio della Vigor Lamezia, Strati dell’Ardore, Mascaro della Vigor Lamezia e Calabrese del Bivongi Pazzano. La classifica generale aggiornata al 19° turno verrà resa nota venerdì sera alle 22,30 nel corso della trasmissione Zona D su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky). Su Lacplay.it si possono invece rivedere tutte le puntate di Zona D.