Il calciomercato estivo dilettantistico è entrato ufficialmente nel mese di luglio e, come da tradizione, non sta deludendo le aspettative in fatto di colpi di scena. Il primo vero e proprio "terremoto" di questa sessione arriva direttamente dal girone B di Promozione, e vede come protagonista assoluto l'SC Soverato.

Quando ormai tutto sembrava scritto per la continuità tecnica, è arrivato il clamoroso ribaltamento: sarebbe infatti già saltato l'accordo di prolungamento tra il club e mister Francesco Lomonaco. Un fulmine a ciel sereno, se si considera che l'ufficialità del rinnovo era arrivata soltanto pochissimi giorni fa.

I motivi del divorzio e le sirene da Corigliano

Lomonaco, arrivato sulla panchina del Soverato lo scorso febbraio, era stato l'artefice di una straordinaria cavalcata, trascinando la squadra fino alla finale playoff (poi persa contro il Gioiosa Ionica). Le premesse per continuare insieme c'erano tutte, tanto da spingere la società a blindarlo.

Dietro la brusca frenata e il successivo addio, però, ci sarebbe il forte inserimento di un'altra piazza importante. Sul tecnico avrebbe infatti fatto un forte pressing il Corigliano, ambiziosa compagine militante nel girone A di Promozione. L'offerta, decisamente allettante, avrebbe convinto Lomonaco a fare un passo indietro con il Soverato per sposare il nuovo progetto coriglianese, al quale sarebbe ormai vicinissimo.

Sc Soverato, si guarda già al futuro

La dirigenza del Soverato, incassato il colpo, non è rimasta a guardare e si è immediatamente tuffata sul mercato alla ricerca di un sostituto all'altezza per non perdere tempo prezioso sulla tabella di marcia.

Il nome caldo: Tra i profili valutati con maggiore attenzione in queste ore per la panchina biancorossa, c'è quello di Marco Pisano, attuale tecnico del Taverna.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la trattativa andrà in porto o se la società virerà su altri profili per iniziare a programmare la nuova stagione agonistica.