Il Cosenza avrà al seguito circa 1300 sostenitori nella trasferta di Bari, settore ospiti praticamente sold out. Il numero è molto alto, al netto delle scarse presenze casalinghe delle ultime settimane e del rendimento che ha visto la formazione di Caserta conquistare appena un punto nelle ultime quattro giornate di campionato. Testimonianza di come quando c’è da seguire i rossoblù in trasferta, le distanze spesso si azzerano. Inoltre, per favorire il ritorno dei supporter sugli spalti dell'impianto casalingo, la società ha disposto l'ingresso gratuito nelle due curve per gli Under 18 in occasione di Cosenza-Como del 26 dicembre.

Pur non essendo riusciti a battere il Parma in inferiorità numerica, Tutino e compagni hanno spezzato la serie di sconfitte consecutive: situazione per nulla scontata considerata la portata dell’avversario. Al San Nicola, invece, si affronterà un sodalizio lontano parente della corazzata dello scorso torneo che arrivò ad appena sessanta secondi dalla promozione in Serie A.

Probabile che Caserta confermi il 3-5-2, perché sia l’ex Marras che Canotto hanno concluso il loro 2023 anzitempo. A protezione di Micai dovrebbero giostrare Sgarbi, Meroni e Venturi, mentre sulle corsie laterali probabile che tocchi a Martino e D’Orazio. In mediana rientri importanti: sia Praszelik che Calò hanno scontato il rispettivo turno di squalifica. Completerà il reparto Aldo Florenzi che ha colpito la traversa. In attacco ancora Tutino e Mazzocchi.