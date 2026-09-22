Il libero racconta il salto di categoria, la fiducia nel tecnico Luciano Azzarà e il ritorno nel palazzetto di casa: «Si è creato un bel movimento, i tifosi possono darci qualcosa in più»

La pausa estiva è finita, si ricomincia. Per la Puliservice Volley è tempo di rituffarsi in palestra e di alzare l'asticella. Dopo l'emozione della scorsa stagione, coronata con un campionato d’altissimo livello, il club si appresta a vivere un campionato di Serie B2 completamente nuovo, fatto di avversarie più attrezzate, difese più asfissianti.

A raccontare umori, ambizioni e consapevolezza di questo nuovo percorso è una delle colonne dello spogliatoio, il libero Elisa D'Elia, intervenuta per presentare la stagione che sta per iniziare.

La parola d'ordine è una sola: adattarsi. Perché il salto di categoria non è mai indolore. «Ci sarà da fare tanta difesa perché si sale di categoria», esordisce D'Elia. «È un campionato più competitivo, più bello, e poi giocheremo qui a casa. Sono ingredienti perfetti per dare il massimo».

Un cambio di passo che il libero conosce bene, avendo già calcato palcoscenici importanti. E la differenza rispetto alla Serie C è netta. «Sale, diventa molto ma molto più impegnativo in ricezione e in difesa. Diciamo che cambia totalmente il gioco rispetto alla Serie C. Quello che mi aspetto da parte mia è sicuramente mettere tutto l'impegno per fare bene».

La nuova stagione si apre con una certezza: la guida tecnica di Luciano Azzarà. Un rapporto solido, quello tra il mister e il libero, costruito negli anni. «Io Luciano l'ho avuto sia l'anno scorso come Assistant coach di Mister Giglietta che qualche anno fa a Polistena e sono stata contenta di riaverlo. Credo molto nelle sue capacità, mi trovo molto bene con lui e sono sicura che darà del suo meglio per noi, così come noi daremo il massimo per lui».

Il gruppo è giovane ma ambizioso, e la parola «salvezza» non spaventa, anzi. La si guarda con la giusta umiltà, ma senza porsi limiti. «Sarà un campionato difficile, ci sono squadre ben attrezzate, tra cui Gela e Melilli, però io sono fiduciosa di quello che stiamo facendo e di quello che possiamo fare. L'obiettivo? Innanzitutto la salvezza, ma secondo me si può fare anche di più».

Il ritorno a casa, nel proprio palazzetto, rappresenta un valore aggiunto non da poco. Dopo aver giocato in strutture come Gallina o Boccioni, per la Puliservice è tempo di riscoprire il calore del proprio pubblico. «Rispetto a Gallina o al Boccioni chiaramente è diverso», ammette D'Elia. «Penso che i tifosi possano riuscire a venire. Si è creato un bel movimento l'anno scorso, i miei amici si sono appassionati e continuano a chiedermi quando iniziamo. Il palazzetto è molto suggestivo, ci abitueremo piano piano».

Un impianto che, oltre a essere un fortino, offre anche una struttura di qualità superiore, un ulteriore stimolo per alzare il livello. «Già il fatto che ci alleneremo qui, che questo sarà il nostro campo, è qualcosa in più. C'è un salto di qualità anche dal punto di vista della struttura rispetto a quella che magari era lo scorso anno».

In chiusura, un pensiero al cuore pulsante della squadra, il capitano Federica Perri, nuovo capitano alla guida del gruppo. «Sinceramente non avevo dubbi che sarebbe stata lei, perché se lo merita».