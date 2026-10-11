L’amichevole termina 1-3, ma la formazione reggina domina il secondo set e mostra una crescita collettiva. In evidenza Perri, Giombini e Pioli, mentre si avvicina l’esordio del 17 ottobre a Gioia Tauro

Finisce 1-3 (24-26, 25-12, 22-25, 14-25) l'amichevole di lusso per la formazione reggina, che mostra progressi e tanto spazio per le giovani.

Prosegue la marcia di avvicinamento al campionato per la formazione amaranto della Puliservice, impegnata in un nuovo test match dal sapore ufficiale contro Soverato. Il punteggio finale di 1-3 (24-26, 25-12, 22-25, 14-25) racconta di una partita combattuta, utile allo staff tecnico per valutare la condizione atletica e gli schemi di gioco a pochi giorni dal via.

L'avvio di gara è stato caratterizzato da un grande equilibrio. Le reggine sono partite forte, mantenendo il comando delle operazioni per gran parte del primo parziale. Tuttavia, sul finale, la squadra ospite ha trovato le energie per una rimonta che ha strappato il set ai vantaggi (24-26), lasciando un po' di amaro in bocca per come si era sviluppata la frazione.

La reazione non si è fatta attendere. Nel secondo set, la formazione reggina ha alzato nettamente il livello del gioco, dominando le avversarie con un netto 25-12 che ha dimostrato i passi in avanti compiuti rispetto al precedente test.

Il terzo set è stato invece il momento della sperimentazione. Lo staff tecnico ha dato ampio spazio a tantissime giovani atlete, offrendo loro l'opportunità di misurarsi con un avversario di livello. Nonostante la sconfitta nel parziale (22-25), le indicazioni raccolte sono state preziose.

L'ultimo set (14-25) ha visto le padrone di casa calare fisiologicamente, complice anche il turnover e la stanchezza accumulata. Tuttavia, il bilancio complessivo che emerge dal match è decisamente positivo.

Lo staff tecnico, anche rispetto al precedente test, quello giocato a Soverato, può dirsi soddisfatto. La squadra appare ormai pronta per il primo impegno stagionale. Ottima la prova corale, che ha visto protagoniste sia le atlete più esperte che le più piccole.

Tra le note positive, da segnalare la prestazione del capitano Perri, punto di riferimento costante, e quelle di Nicole Giombini e Rachele Pioli, che hanno saputo farsi trovare pronte nei momenti delicati della partita.

Con il morale alto e la consapevolezza di aver fatto un ulteriore passo in avanti nella preparazione, la squadra si prepara ora al debutto ufficiale. L'esordio stagionale è fissato per il 17 ottobre a Gioia Tauro, dove le reggine scenderanno in campo per iniziare a fare sul serio.