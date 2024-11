Il calcio spesso regala gioie, così come allo stesso tempo non si esenta dal dare cocenti delusioni. È un po' la metafora della vita. Momenti di felicità, paragonabili ad un gol o attimi di profondo sconforto che, nello sport più amato al mondo, potrebbero essere assimilati a una rete subita al 90esimo o all’eliminazione della propria squadra del cuore dal una competizione (se si tratta di Champions i tifosi delle Juve ne sanno qualcosa nrd).

Insomma, gioie e dolori ma soprattutto sogni. «Sono sempre i sogni a dare forma al mondo», recita una canzone di Luciano Ligabue, ed è proprio dai sogni che ognuno di noi può costruire una bella realtà. È vero, non sempre ci si riesce ma l’importante è non smettere mai di sognare. Ecco che nel connubio tra sogni e calcio spunta la lettera di Massimiliano, piccolo tifoso del Catanzaro.

Il giovane fan dei giallorossi, come tutti i tifosi al mondo, ha un suo idolo: in questo caso Pietro Iemmello. Massimiliano ha dunque messo nero su bianco le sue richieste su un foglio indirizzato all’attaccante: «Il mio sogno sarebbe quello di incontrarti, fare una foto, scambiare due passaggi e ricevere la tua maglia autografata. Ah, dimenticavo di chiederti se potevi portarci in Serie B. Forza giallorossi».

La dolce richiesta del piccolo fan è stata raccolta anche dalla società giallorossa che ha pubblicato sui propri profili social il disegno del piccolo Massimiliano. A questo punto a “re Pietro” spetterà il compito di trasformare, a suon di gol, il sogno di Massimiliano (e non solo) in realtà.