Sesto anno consecutivo in maglia biancorossa per l'attaccante classe '93: dalla Promozione allo storico approdo nel massimo campionato dilettantistico, Andrea Puoli resta un punto fermo per il club tirrenico
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Ci sono storie nel calcio che superano il semplice aspetto tattico e si trasformano in veri e propri simboli d'appartenenza. Ci sono calciatori che, con naturalezza e leadership, diventano la colonna portante di una piazza e l'emblema di una maglia. È esattamente questo il legame viscerale che si è creato tra Andrea Puoli e il Praiatortora.
L'attaccante, classe 1993, si appresta a iniziare la sua sesta stagione consecutiva con i colori biancorossi. Un rinnovo che va ben oltre la firma su un contratto: Puoli è ormai a tutti gli effetti un praiese d'adozione, punto di riferimento tecnico e umano di una cavalcata straordinaria che ha riscritto la storia del club tirrenico.
Un percorso da leggenda: dalla Promozione alla Serie D
I numeri e i traguardi raggiunti dal Praiatortora negli ultimi anni portano a lettere di fuoco il nome di Puoli. L'estroso attaccante è stato protagonista e trascinatore in ogni singola tappa di questo incredibile viaggio: la vittoria del campionato di Promozione (Girone A), che ha dato il via all'ascesa biancorossa; la conquista della Coppa Italia Dilettanti, un trofeo storico alzato al cielo la scorsa stagione; il trionfo in Eccellenza, culmine di un'annata da incorniciare che ha spalancato le porte della quarta serie nazionale.
Il giusto premio al talento
Giocatore dotato di classe pura, fantasia e grande visione di gioco, Andrea Puoli si è guadagnato sul campo il diritto di misurarsi con il palcoscenico della Serie D. Per lui, così come per tutta la comunità di Praia a Mare e Tortora, questo campionato rappresenta il coronamento di un sogno coltivato anno dopo anno, vittoria dopo vittoria.
La Serie D è un traguardo storico per il Praiatortora, ed è giusto che a viverlo da protagonista sia chi questa maglia l'ha conquistata, sudata e difesa fino all'ultimo secondo.