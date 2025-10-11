L’Italia non poteva permettersi passi falsi. Dopo la vittoria della Norvegia contro Israele, la qualificazione diretta al Mondiale si è complicata ulteriormente e quella dei playoff è ormai la via più concreta. A Tallin, contro un’Estonia già fuori dai giochi ma determinata a non regalare nulla, la squadra di Rino Gattuso ha fatto il suo dovere: vittoria per 2-0, prestazione solida e tre punti fondamentali.

Partenza lampo degli azzurri: al 4’ Dimarco trova Kean nello spazio, l’attaccante della Fiorentina controlla e batte il portiere con un diagonale preciso. L’Italia prende il comando e al 29’ ha l’occasione per il raddoppio su rigore (fallo di Kuusk su Retegui), ma l’italo-argentino si fa ipnotizzare: tiro all’angolino, deviazione del portiere e palla sul palo. Poco dopo Kean è costretto a uscire per un infortunio alla caviglia, lasciando il posto a Pio Esposito, subito intraprendente.

Il 2-0 arriva comunque al 38’: Orsolini inventa sulla destra, serve Retegui che si riscatta calciando di prima intenzione. Il VAR conferma, l’Italia raddoppia e chiude il primo tempo in controllo.

Nella ripresa Gattuso inserisce forze fresche: al 63’ dentro Cambiaso e Spinazzola per Orsolini e Raspadori. Al 67’ Cambiaso ci prova ma il portiere controlla. Al 72’ grande occasione per Spinazzola che, lanciato a rete, si lascia rimontare. Due minuti dopo (74’) arriva il tris: cross perfetto proprio di Spinazzola e Pio Esposito colpisce al volo, firmando il 3-0.

L’Estonia però non molla: al 76’ Donnarumma pasticcia su un cross dalla sinistra di Soomets e Sappinen ne approfitta per accorciare. Al 79’ entusiasmo sugli spalti per il gol della bandiera. Nel finale l’Italia amministra con ordine e chiude senza ulteriori rischi.

