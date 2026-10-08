Poker di conferme per le Rappresentative di Calcio a 11 del Comitato regionale Calabria in vista del Torneo delle Regioni 2027, in programma in Sardegna dal 19 al 26 marzo. Il presidente del CR Calabria Saverio Mirarchi e il coordinatore tecnico Domenico Fiorino hanno ufficializzato gli allenatori delle quattro selezioni, nell'ambito del progetto “La Giovane Calabria”.

Umberto Scorrano è stato confermato alla guida dell'Under 19. Il tecnico punta a proseguire il percorso iniziato nelle precedenti edizioni, dopo la finale persa contro il Piemonte VdA nel 2024 e l'eliminazione ai rigori nella scorsa stagione contro il Friuli Venezia Giulia, campione d'Italia.

Confermato anche Roberto Mantuano sulla panchina dell'Under 17. Nella passata edizione la selezione calabrese era stata eliminata ai quarti di finale dal Lazio ai calci di rigore, dopo essere stata avanti di due reti.

Francesco Corosiniti continuerà invece a guidare l'Under 15. La squadra aveva chiuso la scorsa esperienza al primo turno, con quattro punti conquistati grazie alla vittoria contro la Liguria e al pareggio con la Toscana, prima della sconfitta di misura contro il Piemonte VdA.

Alla guida della Rappresentativa Femminile resta Michelangelo Ienco, protagonista della storica qualificazione della selezione calabrese alla seconda fase del torneo, raggiunta da prima classificata nel girone. Il cammino si era poi interrotto ai quarti di finale contro l'Abruzzo, vittorioso 1-0 su calcio di rigore.

“Riparte un nuovo anno del progetto La Giovane Calabria sulla scia della scorsa stagione, nel corso della quale i risultati sono stati lusinghieri sia dal punto di vista agonistico, sia per la valorizzazione dei nostri giovani”, ha dichiarato Mirarchi, ringraziando gli staff e le società impegnate nella crescita dei giovani calciatori. Fiorino ha sottolineato la crescita del movimento calabrese e la responsabilità legata alla valorizzazione dei giovani: “La nostra regione oggi è una realtà importante, che ha dimostrato con il lavoro e con la professionalità dei tecnici e di tutta l'organizzazione di potersela giocare con tutte le altre regioni alla pari”. Il coordinatore ha inoltre ringraziato le società e i Centri Tecnici Federali, dai quali saranno attinti elementi per completare gli staff delle Rappresentative. Il lavoro verso il Torneo delle Regioni 2027 è dunque già iniziato, con le quattro selezioni calabresi affidate nuovamente ai tecnici protagonisti dell'ultima stagione.