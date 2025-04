Come già annunciato la 34esima giornata del campionato di Serie B, che era in programma lo scorso 21 aprile, saltata a causa della morte di Papa Francesco, è stata rinviata a martedì 13 maggio e tutte le gare si giocheranno alle 20.30. Due trasferte per le squadre calabresi che militano in cadetteria: il Catanzaro a Mantova e il Cosenza a La Spezia. Il termine della stagione regolare era previsto per il 9 maggio prossimo, ma si è dovuta aggiungere questa data prima delle gare valide per i playoff e per i playout.

Di seguito riportiamo le partite in programma per la 34esima giornata:

Brescia - Reggiana

Cittadella - Salernitana

Juve Stabia – Sampdoria

Mantova – Catanzaro

Modena – Cesena

Palermo - Carrarese

Pisa – Cremonese

Sassuolo - Frosinone

Spezia – Cosenza

Sudtirol – Bari