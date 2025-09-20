Alphadjo Cissè si prende la scena nel quarto turno di Serie B. Il giovane attaccante del Catanzaro, classe 2006 in prestito dall’Hellas Verona, ha firmato una doppietta nel 2-2 sul campo della Reggiana: prima con un tiro al volo deviato da Gondo, poi con una punizione da antologia che ha regalato il pari ai giallorossi.

Sport

Reggiana-Catanzaro: le Aquile giocano bene ma non vanno oltre il pari, il quarto consecutivo. Finale 2-2

Giampaolo Cristofaro
Reggiana-Catanzaro: le Aquile giocano bene ma non vanno oltre il pari, il quarto consecutivo. Finale 2-2

In conferenza stampa, l’attaccante inizia dal meraviglioso gol del 2 a 2: «Sulle punizioni io mi alleno molto in settimana anche con gli altri compagni, quindi diciamo che è un po’ frutto del lavoro. In passato ne avevo fatti un po’, non troppi, quindi avanti per questa strada».

Cissè ha messo in mostra anche grande disponibilità in fase di sacrificio: «Questa è una cosa che sto migliorando tanto, dato che si dice anche che non corro. La cosa più importante, noi siamo una squadra che giochiamo molto, però la fase difensiva è fondamentale per aiutare la squadra, per non subire gol e parte dagli attaccanti».

Il Catanzaro, secondo il giovane centravanti, è in netta crescita: «Siamo una squadra che sta migliorando tanto, giochiamo molto e lo facciamo bene. Dobbiamo però migliorare alcune cose come i gol subiti su palla inattiva, ma è un aspetto su cui lavoreremo. Con questo modulo facciamo quello che ci chiede il mister, ci troviamo bene con il suo gioco e andiamo avanti».

Sport

Reggiana-Catanzaro 2-2, Aquilani: «Abbiamo fatto la partita più completa nei 90 minuti. C’è mancato il dettaglio per vincerla»

Giampaolo Cristofaro
Reggiana-Catanzaro 2-2, Aquilani: «Abbiamo fatto la partita più completa nei 90 minuti. C’è mancato il dettaglio per vincerla»

Infine, un pensiero per due vecchi compagni che erano in campo con la maglia granata: «Con Tavshan non sono stato molto perché poi è andato in prestito, con Lambourg ho un grande rapporto, oggi abbiamo scambiato pure la maglia. L’anno scorso siamo stati tutto l’anno insieme, per me è come un fratello, quindi sono molto contento di averci giocato contro».