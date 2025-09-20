Il 18enne in prestito dall’Hellas Verona trascina i suoi con una rete condizionata da una deviazione e un’altra magistrale direttamente da calcio di punizione: «Siamo una squadra che sta migliorando tanto, giochiamo molto e lo facciamo bene»

Alphadjo Cissè si prende la scena nel quarto turno di Serie B. Il giovane attaccante del Catanzaro, classe 2006 in prestito dall’Hellas Verona, ha firmato una doppietta nel 2-2 sul campo della Reggiana: prima con un tiro al volo deviato da Gondo, poi con una punizione da antologia che ha regalato il pari ai giallorossi.

In conferenza stampa, l’attaccante inizia dal meraviglioso gol del 2 a 2: «Sulle punizioni io mi alleno molto in settimana anche con gli altri compagni, quindi diciamo che è un po’ frutto del lavoro. In passato ne avevo fatti un po’, non troppi, quindi avanti per questa strada».

Cissè ha messo in mostra anche grande disponibilità in fase di sacrificio: «Questa è una cosa che sto migliorando tanto, dato che si dice anche che non corro. La cosa più importante, noi siamo una squadra che giochiamo molto, però la fase difensiva è fondamentale per aiutare la squadra, per non subire gol e parte dagli attaccanti».

Il Catanzaro, secondo il giovane centravanti, è in netta crescita: «Siamo una squadra che sta migliorando tanto, giochiamo molto e lo facciamo bene. Dobbiamo però migliorare alcune cose come i gol subiti su palla inattiva, ma è un aspetto su cui lavoreremo. Con questo modulo facciamo quello che ci chiede il mister, ci troviamo bene con il suo gioco e andiamo avanti».

Infine, un pensiero per due vecchi compagni che erano in campo con la maglia granata: «Con Tavshan non sono stato molto perché poi è andato in prestito, con Lambourg ho un grande rapporto, oggi abbiamo scambiato pure la maglia. L’anno scorso siamo stati tutto l’anno insieme, per me è come un fratello, quindi sono molto contento di averci giocato contro».