Mille tifosi, come sempre. La Reggina continua a collezionare numeri importanti legati agli appassionati che seguono la squadra in trasferta. Al Druso, sabato a Bolzano, ce ne saranno tantissimi, con più di un settore destinato ai supporters della formazione dello Stretto.

A Bolzano così

Contro la formazione di Bisoli, una delle più solide della cadetteria, ritornerà Jérémy Ménez. Il francese ha scontato la squalifica e sarò di nuovo il perno dell'attacco di Pippo Inzaghi, nonostante la buona prova fornita da Gabriele Gori contro la Ternana.

L'allenatore avrà invece il compito di sostituire Zan Majer, appiedato dal Giudice Sportivo. Per farlo ci sarà la riproposizione di Lorenzo Crisetig da play in mediana, con al suo fianco la solita coppia di mezzali formata da Hernani e Giovanni Fabbian.

Calciomercato

Sul mercato, invece, poche novità nelle ultime ore: si continua a monitorare la situazione in divenire fra Nicolas Viola e il Cagliari, sopratutto qualora potesse concretizzarsi qualche addio in mezzo al campo. Saluta ufficialmente Federico Giraudo: passa al Cittadella in prestito fino al 2024 con diritto di riscatto, dopo aver rinnovato fino al 2025. In lista di sbarco resta sempre Loiacono. A Bolzano arbitrerà Fabbri di Ravenna, assistito da Palermo e Mokhtar.