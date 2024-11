Sorriso a metà per la Reggina nel recupero contro l'Acireale: la gara valida per il quinto turno del campionato di Serie D termina 1-1 dopo che gli amaranto erano passati in svantaggio di un goal e di un uomo al termine del primo tempo giocato domenica 6 ottobre. Una bel goal di Girasole su azione di corner salva mister Pergolizzi, che con quattro attaccanti in campo ha messo pressione ai granata di Massimo Epifani, troppo rinunciatari e impauriti. Da segnalare il grande ingresso di Davis Curiale, che ha diretto la scossa finale amaranto - che recuperano un punto a Scafatese e Siracusa ma ora devono rincorrere forte.

Il racconto del secondo tempo

Si riparte dallo 0-1 del primo tempo firmato Di Mauro, nemmeno in panchina per il recupero del secondo tempo. Acireale subito vicino al raddoppio: brutto errore di Bonacchi, che sbaglia il retropassaggio regalando il pallone a Marchionni solo in area. Ci vuole un intervento prodigioso di Lazar per evitare il peggio. Reggina con poche idee e in balia dell’inferiorità numerica, i tifosi sugli spalti si innervosiscono. L’Acireale segna lo 0-2 con Kapnidis ma è fuorigioco. Pergolizzi prova a scuotere i suoi inserendo Forciniti, Provazza, Curiale e Renelus. Nel momento più difficile, con quattro attaccanti dentro, è Girasole (capitano al posto di Barillà, ammonito nei primi 45’ e direttamente in tribuna) a togliere le castagne dal fuoco con una gran girata sugli sviluppi di calcio d’angolo. Qualche minuto più tardi la Reggina sfiora il colpaccio con una punizione splendida di Davis Curiale, parata alla grande da Zizzania. Termina 1-1 un match che lascia comunque grandi rimpianti.

Il tabellino (alla ripresa del match)

REGGINA (3-4-2): Lazar; Bonacchi, Girasole, Cham; Vesprini (66’ Forciniti), Urso (88’ Salandria), Dall’Oglio (73’ Provazza), Porcino (78’ Renelus); Ragusa, Rajkovic (75’ Curiale). A disposizione: Martinez, Adejo, Salandria, Barranco, Provazza, Forciniti, Curiale, Renelus, Perri. All. Pergolizzi

ACIREALE (3-5-2): Zizzania, Callegari, Kremenovic, Elia; Milo, Andreassi, Dampha, Mal (95’ De Mutiis), Blaze; Loukaris (81’ Fangwa), Marchionni. A disposizione: Grotta, Spinelli, Fangwa, De Mutiis, Esposito, Tortora, Tripicchio, Sueva, Capogna. All. Epifani

Arbitro: Matteo Mirri di Savona. Assistenti: Massimiliano Cirillo di Roma 1 e Gabriele Elisino di Ostia Lido

Marcatori: 41’ Di Mauro, 85’ Girasole

Note: Ammoniti: 22’ Andreassi (ACI), 42’ Barillà (REG), 62’ Dampha (ACI), 89’ Elia (ACI), 92’ Curiale (REG); Espulsi: 44’ Ba (REG), Recupero: 5’ pt, 5’ st