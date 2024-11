Il club amaranto ed il tecnico che ha guidato la squadra in questa stagione si salutano. Ecco il comunicato ufficiale

La Reggina saluta Agenore Maurizi. Ora anche ufficialmente. Club amaranto e tecnico si dicono addio reciprocamente. Ecco il comunicato della società del presidnete Praticò:

«La Reggina e il Sig. Maurizi, dopo l’incontro odierno, hanno convenuto che non ci sono le condizioni tecniche per proseguire il rapporto lavorativo per la stagione 2018/2019. Le modalità verranno rese note nel corso di questo periodo. Il Sig. Maurizi prende atto con soddisfazione del profondo apprezzamento e della sincera gratitudine manifestatigli dal Club per i risultati ottenuti nella stagione appena conclusa e ribadisce il proprio ringraziamento alla proprietà per averlo sostenuto nei momenti più delicati della stagione».

«Il Club dà atto al Sig. Maurizi di aver raggiunto il risultato sportivo prefissato e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera, sottolineando, comunque, lo spessore etico e morale dell’uomo».