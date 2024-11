Poco meno di 48 ore. Tanto ci ha messo il presidente della Reggina, Luca Gallo, per trovare il sostituto del dimissionario Vincenzo Iiriti. Il club amaranto punta sull’ex Dg della Sambenedettese, Andrea Gianni.

Il comunicato ufficiale. «La Reggina comunica che l’avvocato Andrea Gianni è il nuovo direttore generale. L’avvocato Gianni sarà presentato agli organi di informazione oggi 18 aprile alle ore 16.30 presso la sala stampa dello stadio “Oreste Granillo” ».

La carriera. Quarant’anni, sposato con due figli maschi di 3 e 7 anni. Andrea Gianni ha recentemente svolto il ruolo di Dg della Sambenedettese, dopo essere stato per anni il consulente legale della famiglia Fedeli. Avvocato laureato a Roma e con un master a New York in acquisizioni e fusioni di società, Andrea Gianni ha anche due specializzazioni in diritto sportivo e in diritto penale minorile