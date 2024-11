Aria positiva in casa amaranto. Anche l’ultimo semaforo verde, per il club dello Stretto, sembrerebbe finalmente vicino

In casa Reggina si è rasserenato l’ambiente. L’arrivo di Felice Saladini alla proprietà del club ha chiuso una diatriba societaria partita con l’arresto dell’ormai ex patron Luca Gallo. La presentazione della domanda d’iscrizione al campionato ha mandato in archivio la burocrazia impellente da portare a termine. Si dovrà attendere, come abbiamo sottolineato, il primo luglio per ottenere l’okay definitivo sugli incartamenti inviati, giudicati dalla Covisoc e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativa.

Buone sensazioni

Le prime indiscrezioni parlano di una domanda che non presenterebbe alcuna criticità, in linea con le posizioni delle altre 19 squadre di Serie B: non sono previsti ribaltoni, nessuna bocciatura dovrebbe essere comunicata. Anche l’ultimo semaforo verde, per la Reggina, sembrerebbe finalmente vicino: da lì in poi si parlerà solo di calcio. Sempre più conferme sulla data in cui si sorteggeranno i calendari della Serie B 2022-23: fra l’11 e il 15 luglio, l’inizio sarà fissato per il 12 agosto.